Уайлдер не уйдет из бокса после проигрыша Паркеру: «Мне нужно вернуть инстинкт убийцы и вновь стать чемпионом мира»

Теги тяжелый вес Деонтей Уайлдер бокс Джозеф Паркер Бокс/MMA/UFC

Деонтей Уайлдер отказался завершать карьеру после проигрыша Джозефу Паркеру.

«Мне нужно вернуть инстинкт убийцы. Я слишком спокоен, слишком счастлив. Когда во мне сидел тот зверь, ни у кого не было шансов... Я вновь стану чемпионом мира по боксу», – сказал бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер.

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1 комментарий
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Если следующий соперник Нганну вот будет заруба, тут теперь 50/50 конкурентный бой
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