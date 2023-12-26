Уайлдер не уйдет из бокса после проигрыша Паркеру: «Мне нужно вернуть инстинкт убийцы и вновь стать чемпионом мира»

Деонтей Уайлдер отказался завершать карьеру после проигрыша Джозефу Паркеру.

«Мне нужно вернуть инстинкт убийцы. Я слишком спокоен, слишком счастлив. Когда во мне сидел тот зверь, ни у кого не было шансов... Я вновь стану чемпионом мира по боксу», – сказал бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе .

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