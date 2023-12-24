Деонтей Уайлдер намекнул на завершение карьеры: «Не знаю, есть ли у меня тот же огонь, что и раньше»

Деонтей Уайлдер не исключает, что завершит карьеру после поражения от Джозефа Паркера.

«Посмотрим, что произойдет дальше. У нас еще немного осталось времени, но я отлично справился и заработал денег. Я счастливый боец.

Я вернусь, а если нет, то это было прекрасно. Не знаю, есть ли у меня тот же огонь, что и раньше. Я буду продолжать носить эту улыбку. Ничто не может меня остановить», – заявил бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.

Джозеф Паркер победил Уайлдера единогласным решением судей. Это третье поражение в карьере Деонтея.

Уайлдер потерял себя и выдал худший бой в карьере. Нганну уже «облизывает губы»

Уайлдер – о поражении Паркеру: «Я сделал достаточно для победы, но опоздал. Оправданий не будет»