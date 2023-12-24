Деонтей Уайлдер намекнул на завершение карьеры: «Не знаю, есть ли у меня тот же огонь, что и раньше»
Деонтей Уайлдер не исключает, что завершит карьеру после поражения от Джозефа Паркера.
«Посмотрим, что произойдет дальше. У нас еще немного осталось времени, но я отлично справился и заработал денег. Я счастливый боец.
Я вернусь, а если нет, то это было прекрасно. Не знаю, есть ли у меня тот же огонь, что и раньше. Я буду продолжать носить эту улыбку. Ничто не может меня остановить», – заявил бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.
Джозеф Паркер победил Уайлдера единогласным решением судей. Это третье поражение в карьере Деонтея.
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