Деонтей Уайлдер намекнул на завершение карьеры: «Не знаю, есть ли у меня тот же огонь, что и раньше»

Теги Деонтей Уайлдер бокс Джозеф Паркер Вечер бокса Эр-Рияд Бокс/MMA/UFC

Деонтей Уайлдер не исключает, что завершит карьеру после поражения от Джозефа Паркера.

«Посмотрим, что произойдет дальше. У нас еще немного осталось времени, но я отлично справился и заработал денег. Я счастливый боец.

Я вернусь, а если нет, то это было прекрасно. Не знаю, есть ли у меня тот же огонь, что и раньше. Я буду продолжать носить эту улыбку. Ничто не может меня остановить», – заявил бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.

Джозеф Паркер победил Уайлдера единогласным решением судей. Это третье поражение в карьере Деонтея.

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Как лузер завершит карьеру после проигрыша
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