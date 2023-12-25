Уоррен – о Уайлдере: «Он выглядел ужасно. Не знаю, что ему теперь делать»

Теги Фрэнк Уоррен Шелли Финкель Деонтей Уайлдер бокс Джозеф Паркер Бокс/MMA/UFC

Фрэнк Уоррен прокомментировал поражение Деонтея Уайлдера.

В соглавном событии боксерского турнира в Эр-Рияде американец уступил Джозефу Паркеру единогласным решением судей.

«Паркер провел отличный поединок, начиная с первых секунд. А Уайлдер, честно говоря, выглядел ужасно. Не знаю, что ему теперь делать. Я общался с его менеджером Шелли Финкелем – он подтвердил, что у Деонтея проблемы.

После боя он отправился в криокамеру и провел в ней очень много времени. Не понимаю, что у них там происходит. Очевидно, последуют какие-то оправдания», – сказал промоутер Фрэнк Уоррен.

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