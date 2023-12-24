Чендлер вызвал Диаза: «С удовольствием сломаю тебе челюсть»

Майкл Чендлер предложил Нейту Диазу бой на турнире UFC 300.

«Погнали! С удовольствием сломаю тебе челюсть, пока у меня неопределенность с бывшим бойцом, который притворяется настоящим», – написал в соцсетях бывший претендент на титул чемпиона UFC Майкл Чендлер.

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