Чендлер вызвал Диаза: «С удовольствием сломаю тебе челюсть»

Теги UFC MMA Нейт Диаз Майкл Чендлер UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер предложил Нейту Диазу бой на турнире UFC 300.

«Погнали! С удовольствием сломаю тебе челюсть, пока у меня неопределенность с бывшим бойцом, который притворяется настоящим», – написал в соцсетях бывший претендент на титул чемпиона UFC Майкл Чендлер.

Майкл Чендлер: «План на следующий год – вырубить Макгрегора и нокаутировать Махачева»

Макгрегор сделал пародию на Чендлера: «Конор, ты должен вернуться, а я самый интересный легковес на планете»

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Все триггер ЮФС300 запустился. Теперь этих не остановить. Даже на прелим будут согласны
0
0
0
Ответ Juninho P.
как бы не вышло, наоборот
вы серьезно? кому и когда Диаз что-то ломал? Чендлер легко его выиграет.
+1
-1
0
Ответ Alex K
Чендлер, который в ufc идёт со статистикой 2-3? Если бы мне пришлось ставить все деньги на этот бой, я бы сказал, что в 3 раунде Диаз (даже такой) задушит Чендлера.
Ну Чендлер то с хорошей оппозицией дрался, бои с Порье и Гэтжи там качели были, и туда и туда могло уйти, бои вечера как никак. Только Оливейре поражение однозначное, и то, там Чарльз сам чуть не умер в первом раунде, Майклу чуть-чуть не хватило добить.
А Диаз (при всей моей симпатии к нему) уже далеко не тот, не думаю что он даже особо тренит сейчас. Та и в принципе это уже другая эпоха.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий