Чендлер вызвал Диаза: «С удовольствием сломаю тебе челюсть»
Майкл Чендлер предложил Нейту Диазу бой на турнире UFC 300.
«Погнали! С удовольствием сломаю тебе челюсть, пока у меня неопределенность с бывшим бойцом, который притворяется настоящим», – написал в соцсетях бывший претендент на титул чемпиона UFC Майкл Чендлер.
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А Диаз (при всей моей симпатии к нему) уже далеко не тот, не думаю что он даже особо тренит сейчас. Та и в принципе это уже другая эпоха.