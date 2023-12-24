Джошуа – о поражении Уайлдера: «Он еще вернется. Уверен, что люди хотят увидеть наш бой»

Энтони Джошуа прокомментировал поражение Деонтея Уайлдера.

В соглавном событии боксерского турнира в Эр-Рияде американец уступил единогласным решением судей.

«Слышал, что проиграл, но это ничего не значит – он еще вернется. Он говорил, что я избегаю встречи с ним, но я просто был сфокусирован на подготовке к своему бою. Я мог бы ответить на все его высказывания, но буду выше этого.

Надеюсь, он вернется. Его поражение не поставило крест на нашем поединке. Если он не сдастся, а продолжит работать, то сможет добиться успеха. Если у Деонтея будет желание, мы подеремся. Уверен, что люди хотят увидеть этот бой», – сказал экс-чемпион мира по боксу .

Джошуа возглавил турнир в Саудовской Аравии и победил Отто Валлина техническим нокаутом.

Джошуа по-чемпионски вернулся – соперник просто сдался. А будет ли бой с Уайлдером?

Энтони Джошуа: «В следующем году хочу провести четыре поединка»