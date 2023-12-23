Энтони Джошуа: «В следующем году хочу провести четыре поединка»

Теги Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Энтони Джошуа рассказал о планах на следующий год.

«Я боец по своей природе. Смотрю на себя в зеркало, где вижу это. Независимо от того, нахожусь ли я в лагере или нет, я всегда готов биться.

Бездействие – это убийца амбиций, поэтому для меня важно оставаться активным. В этом есть и плюс: когда часто дерешься, тебе не нужны длинные подготовительные сборы. Я выполнил обещание провести три боя за год. В следующем попробую выйти на четыре поединка», – заявил экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.

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1 комментарий
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В итоге проведет максимум два, а то и один. Знаем, проходили.
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