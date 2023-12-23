Линдон Артур: «Паркер победит Уайлдера, если справится с его ударом правой»

Линдон Артур сделал прогноз на поединки Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.

«Думаю, что Энтони Джошуа победит Отто Валлина. Он справится с ним.

Джозеф Паркер может многих удивить. Ему просто нужно будет уклониться от удара правой рукой Деонтея Уайлдера», – заявил Линдон Артур.

Напомним, что Артур (23-1) подерется за титул WBA в полутяжелом весе с Дмитрием Биволом (21-0).

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