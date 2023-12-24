Нганну прокомментировал поражение Уайлдера: «Облизываю губы»

Фрэнсис Нганну отреагировал на поражение Деонтея Уайлдера.

В соглавном событии боксерского турнира в Эр-Рияде американец уступил единогласным решением судей.

«Облизываю губы после просмотра этого боя», – написал в соцсетях экс-чемпион в тяжелом весе .

Нганну заявил, что обсуждает с Уайлдером бой по правилам ММА: «Деонтей очень серьезно относится к этому спорту»

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