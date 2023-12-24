Нганну прокомментировал поражение Уайлдера: «Облизываю губы»
Фрэнсис Нганну отреагировал на поражение Деонтея Уайлдера.
В соглавном событии боксерского турнира в Эр-Рияде американец уступил Джозефу Паркеру единогласным решением судей.
«Облизываю губы после просмотра этого боя», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну.
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