Дариуш – о Царукяне: «Никогда не видел, чтобы он выбрасывал колени. Это застало меня врасплох»

Теги UFC MMA Арман Царукян Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Бенеил Дариуш рассказал, чем его удивил Арман Царукян.

«Знаете, я изучал записи его боев. Я никогда не видел, чтобы он выбрасывал колени. Это именно то, что застало меня врасплох. Раньше он много бил и использовал локти в клинче. Но я никогда не видел, чтобы он бил коленями, словно это тайский бокс. Он определенно поработал над своим стилем. Это сработало. В этом его заслуга», – заявил боец UFC Бенеил Дариуш.

Напомним, что Арман Царукян нокаутировал Дариуша в первом раунде главного поединка турнира UFC Fight Night 233.

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1 комментарий
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От Барбозы тоже не ожидал? Ты голову опустил как бычок, не колено так апперкот тебе бы любой пробил в такой ситуации. К тому же колено-то и не зашло, зашел кулак.
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