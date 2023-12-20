Дураев подерется с Брыжеком на турнире UFC в феврале

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Альберт Дураев Бокс/MMA/UFC

Стал известен следующий соперник Альберта Дураева.

В ночь на 11 февраля в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится турнир UFC Fight Night. В предварительном карде Дураев проведет бой в среднем весе против Роберта Брыжека.

Дураев (16-5) в последний раз дрался в июле, когда проиграл Юн Енг Парку удушающим приемом во втором раунде.

Брыжек (17-5) идет на серии из пяти побед, добытых нокаутом в первом раунде. Бой с Дураевым станет для него дебютным в UFC.

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