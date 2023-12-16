Дрейк поставил $250 тысяч на то, что Эдвардс нокаутирует Ковингтона: «Хэдшот, пожалуйста»

Теги MMA Дрейк Колби Ковингтон Леон Эдвардс UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Рэпер Дрейк поставил на победу Леона Эдвардса в бою с Колби Ковингтоном.

«Хэдшот, пожалуйста, Леон Эдвардс», – написал в соцсетях Дрейк.

Эдвардс поддержал рэпера в комментариях: «Давай сделаем это».

Если Эдвардс досрочно победит Ковингтона, Дрейк выиграет $1,2 млн. В ином случае ставка проиграет.

В сентябре рэп-исполнитель проиграл $500 тысяч, поставив на нокаут Адесаньи в поединке со Стриклендом.

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6 комментариев
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ну спасибо, шоколадный Жора ипотека. эдвардс обречён
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а ну все теперь, точно Колби заберет победу.
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Не , тут Колби реально имеет лучший багаж знаний единоборств, он и без Дрейка выходит человеком который 50/50 .
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Все что есть смело на Колби)
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Дрейк ставил на Адесанью в его последнем бою с Перейрой и на Джонса в его последнем бою с Ганом.
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