Дрейк поставил $250 тысяч на то, что Эдвардс нокаутирует Ковингтона: «Хэдшот, пожалуйста»

Рэпер Дрейк поставил на победу Леона Эдвардса в бою с Колби Ковингтоном.

«Хэдшот, пожалуйста, Леон Эдвардс», – написал в соцсетях Дрейк.

Эдвардс поддержал рэпера в комментариях: «Давай сделаем это».

Если Эдвардс досрочно победит Ковингтона, Дрейк выиграет $1,2 млн. В ином случае ставка проиграет.

В сентябре рэп-исполнитель проиграл $500 тысяч, поставив на нокаут Адесаньи в поединке со Стриклендом.

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