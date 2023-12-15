Бенн – о Джервонте Дэвисе: «Он мне по бедро. Просто карлик, избивающий жен»
Конор Бенн назвал Джервонту Дэвиса маленьким придурком и карликом.
«Он просто маленький придурок, верно? Маленький придурок. Он мне по бедро. Просто карлик, избивающий жен. Не произноси мое имя», – сказал полусредневес Конор Бенн.
Рост Джервонты Дэвиса – 1,65 м, Бенна – 1,73 м.
Хейни вызвал Дэвиса: «Танк – ссыкло. Он предлагает подраться, когда я занят, но теперь у меня нет боя. Давай сделаем это»
Дэвис принял вызов Хейни: «Клянусь мертвым другом, я доведу твоего отца до слез»