Бенн – о Джервонте Дэвисе: «Он мне по бедро. Просто карлик, избивающий жен»

Конор Бенн назвал Джервонту Дэвиса маленьким придурком и карликом.

«Он просто маленький придурок, верно? Маленький придурок. Он мне по бедро. Просто карлик, избивающий жен. Не произноси мое имя», – сказал полусредневес Конор Бенн.

Рост Джервонты Дэвиса – 1,65 м, Бенна – 1,73 м.

Хейни вызвал Дэвиса: «Танк – ссыкло. Он предлагает подраться, когда я занят, но теперь у меня нет боя. Давай сделаем это»

Дэвис принял вызов Хейни: «Клянусь мертвым другом, я доведу твоего отца до слез»