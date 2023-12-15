Соперник Муслима Салихова снялся с боя на UFC 296

Теги UFC MMA Муслим Салихов UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Поединок между Муслимом Салиховым и Рэнди Брауном отменен.

Сообщается, что у Брауна выявили грипп – он был госпитализирован. Бой должен был пройти на турнире UFC 296, который состоится в ночь на 17 декабря.

Салихов (19-4) в последний раз выходил в октагон в июне, когда проиграл Николасу Далби судейским решением.

Браун (17-5) в июне выиграл у Веллингтона Турмана.

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