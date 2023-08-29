Уайт опроверг слухи о возвращении Леснара: «Не думаю, что это когда-либо произойдет»

Теги UFC Дана Уайт MMA Брок Леснар UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт опроверг слухи о возвращении Брока Леснара.

Ранее появилась информация, что Леснар может появиться на 300-м номерном турнире UFC.

«Брок в отличной форме, как и всегда. Но мне кажется, что он закончил. Не думаю, что он когда-либо вернется в октагон», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Леснару 46 лет. В последний раз он дрался в июле-2016, когда победил Марка Ханта судейским решением. Позже бой был признан несостоявшимся из-за проваленного американцем допинг-теста.

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1 комментарий

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Juninho P.
подозреваемым в попытке проникновения в дом Даны, казался Брок Леснар))
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