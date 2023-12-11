Поветкин – о своих словах про Махачева: «Не смотрел его бои, не слежу за ним. Меня спросили – я ответил»

Теги Александр Поветкин MMA бокс Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Александр Поветкин снова высказался об отношениях с Исламом Махачевым.

«Махачев – сильный боец, однозначно, но я не смотрел его бои, не слежу за ним. Меня спросили – я ответил. Какое тут может быть недоразумение? Я никого никогда не оскорблял, не имею такой привычки.

Он боец сильный, но я просто не слежу за ним. У меня нет никаких вопросов. Если у него есть – пусть задает. Как человека я его не знаю. Как боец он сильный. Плохого про него ничего не могу сказать», – заявил экс-чемпион мира по боксу Александр Поветкин.

Махачев и Поветкин пожали руки в ОАЭ: ранее Александр говорил, что не смотрит бои Ислама, потому что следит только за русскими

Махачев – о словах Поветкина: «Я смотрю его поединки, был в Эр-Рияде, когда он дрался». Ранее Александр заявил, что следит только за русскими бойцами

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5 комментариев
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Ответ Rollan Qerey Qazaqstan
Фигассе,пельмень чё то разухарился на пенсии. Тоже кукуху встряхнули за карьеру,будет как шлем теперь в новостях постоянно? Смотри за русскими бойцами , какие проблемы? Я, допустим с удовольствием смотрел ,как ты у Вовы Кличко в подмышках клад искал все раунды.
Там же чёрным по белому написано не слежу за ним, или так сильно ущемится охота ?
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Очень содержательное и осмысленная публикация)))
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Ответ Rollan Qerey Qazaqstan
Фигассе,пельмень чё то разухарился на пенсии. Тоже кукуху встряхнули за карьеру,будет как шлем теперь в новостях постоянно? Смотри за русскими бойцами , какие проблемы? Я, допустим с удовольствием смотрел ,как ты у Вовы Кличко в подмышках клад искал все раунды.
Пельмень он у тебя дома на клавиатурке. Вживую лицом к лицу он стал бы причиной твоих провонявшихся трусов и трясущихся коленок. Хорошо, что такого никогда не произойдёт, да?))
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Ответ Rollan Qerey Qazaqstan
Фигассе,пельмень чё то разухарился на пенсии. Тоже кукуху встряхнули за карьеру,будет как шлем теперь в новостях постоянно? Смотри за русскими бойцами , какие проблемы? Я, допустим с удовольствием смотрел ,как ты у Вовы Кличко в подмышках клад искал все раунды.
Меня спросили – я ответил//////////

Никто тут твоего соплеменника не обижает успокойся
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