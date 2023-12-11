Поветкин – о своих словах про Махачева: «Не смотрел его бои, не слежу за ним. Меня спросили – я ответил»

Александр Поветкин снова высказался об отношениях с Исламом Махачевым.

«Махачев – сильный боец, однозначно, но я не смотрел его бои, не слежу за ним. Меня спросили – я ответил. Какое тут может быть недоразумение? Я никого никогда не оскорблял, не имею такой привычки.

Он боец сильный, но я просто не слежу за ним. У меня нет никаких вопросов. Если у него есть – пусть задает. Как человека я его не знаю. Как боец он сильный. Плохого про него ничего не могу сказать», – заявил экс-чемпион мира по боксу Александр Поветкин.

Махачев и Поветкин пожали руки в ОАЭ: ранее Александр говорил, что не смотрит бои Ислама, потому что следит только за русскими

Махачев – о словах Поветкина: «Я смотрю его поединки, был в Эр-Рияде, когда он дрался». Ранее Александр заявил, что следит только за русскими бойцами