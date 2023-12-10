Ислам Махачев: «Хочу взять второй пояс и защитить его. Буду драться еще пару лет, но не до 40»

Ислам Махачев рассказал о планах в UFC.

«Бой мечты? Второй пояс – это то, что меня мотивирует.

Идеальное завершение карьеры? Завоевать два пояса и защитить их. С одним я уже это сделал. Может появится еще новая мотивация, но сейчас это высшая ступень. До 40 лет выступать не буду. Еще пару лет, может быть», – признался чемпион UFC Ислам Махачев.

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