Ислам Махачев: «Хочу взять второй пояс и защитить его. Буду драться еще пару лет, но не до 40»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев рассказал о планах в UFC.

«Бой мечты? Второй пояс – это то, что меня мотивирует.

Идеальное завершение карьеры? Завоевать два пояса и защитить их. С одним я уже это сделал. Может появится еще новая мотивация, но сейчас это высшая ступень. До 40 лет выступать не буду. Еще пару лет, может быть», – признался чемпион UFC Ислам Махачев.

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