Сонг Ядонг сообщил, что Петр Ян отказался от боя с ним

Сонг Ядонг рассказал, что Петр Ян выбыл из боя с ним из-за травмы.

Китайский боец легчайшего веса во время видеотрансляции в соцсетях выложил скриншот переписки с менеджером, который написал, что матчмейкеры UFC сообщили об отказе Петра Яна драться на китайском турнире UFC Fight Night 9 декабря из-за травмы.

Напомним, что последний раз Петр Ян дрался в марте 2023 года, разгромно проиграв по очкам .

Сонг Ядонг – 7-й номер легчайшего дивизиона UFC, выигравший четыре из пяти последних боев.

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