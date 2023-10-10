Сонг Ядонг сообщил, что Петр Ян отказался от боя с ним
Сонг Ядонг рассказал, что Петр Ян выбыл из боя с ним из-за травмы.
Китайский боец легчайшего веса во время видеотрансляции в соцсетях выложил скриншот переписки с менеджером, который написал, что матчмейкеры UFC сообщили об отказе Петра Яна драться на китайском турнире UFC Fight Night 9 декабря из-за травмы.
Напомним, что последний раз Петр Ян дрался в марте 2023 года, разгромно проиграв по очкам Мерабу Двалишвили.
Сонг Ядонг – 7-й номер легчайшего дивизиона UFC, выигравший четыре из пяти последних боев.
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