Прохазка предложил Ракичу провести бой на турнире UFC 299

Иржи Прохазка обратился к Александру Ракичу по поводу организации поединка.

Чешский боец предложил Ракичу встретиться на UFC 299, который состоится 9 марта 2024 года. Турнир возглавит титульный бой между Шоном О’Мэлли и .

(29-4-1) в последний раз дрался в ноябре-2023, когда проиграл нокаутом во втором раунде.

Ракич (14-3) не выходил в октагон с мая-2022 года, когда травмировал колено в поединке с .

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