Прохазка предложил Ракичу провести бой на турнире UFC 299

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Александр Ракич Иржи Прохазка UFC 299 Бокс/MMA/UFC

Иржи Прохазка обратился к Александру Ракичу по поводу организации поединка.

Чешский боец предложил Ракичу встретиться на UFC 299, который состоится 9 марта 2024 года. Турнир возглавит титульный бой между Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой.

Прохазка (29-4-1) в последний раз дрался в ноябре-2023, когда проиграл Алексу Перейре нокаутом во втором раунде.

Ракич (14-3) не выходил в октагон с мая-2022 года, когда травмировал колено в поединке с Яном Блаховичем.

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1 комментарий
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Для Ракича как не странно самый опасный соперник в этом дивизионе - Перейра, ибо у Саши оба колена убиты, а так по навыкам считаю ему нет равных в дивизионе
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