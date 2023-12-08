Али Абдель-Азиз: «Если Хабиб вернется, то завоюет любой титул, который только пожелает»

Али Абдель-Азиз высказался о возможном возвращении Хабиба Нурмагомедова в ММА.

«Если Хабиб возобновит карьеру, то завоюет любой титул, который только пожелает. Я искренне верю в это. Но он не вернется», – написал менеджер в соцсетях.

(29-0) в последний раз выходил в октагон в октябре-2020, когда победил удушающим приемом.

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