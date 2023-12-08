Али Абдель-Азиз: «Если Хабиб вернется, то завоюет любой титул, который только пожелает»
Али Абдель-Азиз высказался о возможном возвращении Хабиба Нурмагомедова в ММА.
«Если Хабиб возобновит карьеру, то завоюет любой титул, который только пожелает. Я искренне верю в это. Но он не вернется», – написал менеджер Али Абдель-Азиз в соцсетях.
Нурмагомедов (29-0) в последний раз выходил в октагон в октябре-2020, когда победил Джастина Гейджи удушающим приемом.
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