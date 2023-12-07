Легковесы UFC Борщев и Садыхов сходили в ресторан: на турнире UFC 295 они подрались вничью и станцевали лезгинку после боя

Вячеслав Борщев сходил в ресторан с бывшим соперником Назимом Садыховым.

«Быть мужчиной – это мультикультурная концепция; мужчина в Азербайджане, России или Америке не имеет значения. Во всем мире существуют примерно одинаковые универсальные понятия о человечности.

Я очень рад, что встретил такого человека, по-настоящему профессионала и достойного, надеюсь, это начало большой спортивной дружбы.

Пусть наш пример послужит уроком юным спортсменам, что можно быть соперниками и бороться бескомпромиссно, но при этом оставаться людьми, уважая друг друга.

Нам очень приятны отзывы фанатов, мы это ценим. Возможно, мы выиграем номинацию на лучший бой года, возможно, нет. Для меня было честью разделить с тобой октагон», – написал в соцсетях легковес UFC Вячеслав Борщев.

Напомним, Вячеслав Борщев и Назим Садыхов подрались вничью на UFC 295, после боя станцевав лезгинку в октагоне.

Легковес UFC Борщев объяснил, почему не выходит на бои с флагом: «Я дерусь за деньги, а не за Россию»

Вячеслав Борщев: «Ради красивого заголовка могу сказать, что уберу Махачева, но пока доберусь до топ-15, дай бог голову сохранить»