Легковесы UFC Борщев и Садыхов сходили в ресторан: на турнире UFC 295 они подрались вничью и станцевали лезгинку после боя

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Вячеслав Борщев UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Борщев сходил в ресторан с бывшим соперником Назимом Садыховым.

«Быть мужчиной – это мультикультурная концепция; мужчина в Азербайджане, России или Америке не имеет значения. Во всем мире существуют примерно одинаковые универсальные понятия о человечности.

Я очень рад, что встретил такого человека, по-настоящему профессионала и достойного, надеюсь, это начало большой спортивной дружбы.

Пусть наш пример послужит уроком юным спортсменам, что можно быть соперниками и бороться бескомпромиссно, но при этом оставаться людьми, уважая друг друга.

Нам очень приятны отзывы фанатов, мы это ценим. Возможно, мы выиграем номинацию на лучший бой года, возможно, нет. Для меня было честью разделить с тобой октагон», – написал в соцсетях легковес UFC Вячеслав Борщев.

Напомним, Вячеслав Борщев и Назим Садыхов подрались вничью на UFC 295, после боя станцевав лезгинку в октагоне.

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6 комментариев
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как говорится, скатали договорняк и тратят заработанное)
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Шикарный бой выдали..Да и поведение бойцов достойно уважения.
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Ответ rude.
Комментарий удален модератором
ну сфоткались и что? в чем зашквар то?
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Комментарий удален модератором
Вот так вот должно быть. Сегодня вы месите друг-дружку, по жбану стучите жестко а завтра, тааакие довооольные, прям как многолетние деловые партнёры, сидите стейк жрете, обсуждаете, какой удар мог залететь удачнее и отправить спать его. Ляпота. Борщев вообще прикольный пац, с ним бы посидеть цяпнуть слегонца, по пару бутылочек Столичного и поговорить о жизни-жестяночке.
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Достойно. Респект. 🤝
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Ответ Андерлехт Брюггевич
как говорится, скатали договорняк и тратят заработанное)
На ничью был кэф наверное жирный
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