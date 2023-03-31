Кормье рассказал о разговорах с Джонсом: «Он писал мне в мои самые темные моменты, когда у меня умерли родители»

Теги UFC Джон Джонс Даниэль Кормье Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье рассказал, что Джон Джонс выражал ему соболезнования в связи со смертью родителей, несмотря на вражду.

«Мы говорили о семьях друг друга, но в самые темные моменты, когда умерла его мать, когда умер мой отец, он прислал мне сообщение, и и даже в тот момент я это оценил.

После всего того, что мы прошли, я оценил, что он послал мне то сообщение. Я тоже писал ему, когда ушла его мать, потому что мы понимаем, что такое семья… Он писал, когда умерла моя мать и умер мой отец», – сказал Кормье.

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6 комментариев

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Дмитрий Медведев
Ответ dreamstep
Да понятное дело что для шоу конфликт раздувается, а за кадром ведут себя как нормальные люди.
Посмотри реакцию Кормье, когда Боунс задушил Гана. Увидишь, что их конфликт настоящий
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Носитель роя
Ответ dreamstep
Да понятное дело что для шоу конфликт раздувается, а за кадром ведут себя как нормальные люди.
Мне показалось, что их вражда настоящая.
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San9
Ответ Мердан Ата
Дружба после вражды.
Нет там никакой дружбы.
+2
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Demon69
Мужики
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dreamstep
Да понятное дело что для шоу конфликт раздувается, а за кадром ведут себя как нормальные люди.
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Мердан Ата
Дружба после вражды.
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