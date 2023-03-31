Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье рассказал, что выражал ему соболезнования в связи со смертью родителей, несмотря на вражду.

«Мы говорили о семьях друг друга, но в самые темные моменты, когда умерла его мать, когда умер мой отец, он прислал мне сообщение, и и даже в тот момент я это оценил.

После всего того, что мы прошли, я оценил, что он послал мне то сообщение. Я тоже писал ему, когда ушла его мать, потому что мы понимаем, что такое семья… Он писал, когда умерла моя мать и умер мой отец», – сказал Кормье.

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