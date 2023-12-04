Алджамейн Стерлинг: «Грин ничего не сделал Царукяну. Их конфликт выглядит очень странно»

Алджамейн Стерлинг назвал странным конфликт между Царукяном и Грином.

«Бобби Грин буквально ничего не сделал Царукяну. Как по мне, их конфликт выглядит очень странно. Как можно считать неуважением то, что кто-то из твоей весовой категории считает тебя скучным? Особенно, если это не так? Ерунда. Это все было лишним», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

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