Алджамейн Стерлинг: «Грин ничего не сделал Царукяну. Их конфликт выглядит очень странно»

Теги UFC MMA Алджамейн Стерлинг Арман Царукян Бобби Грин Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг назвал странным конфликт между Царукяном и Грином.

«Бобби Грин буквально ничего не сделал Царукяну. Как по мне, их конфликт выглядит очень странно. Как можно считать неуважением то, что кто-то из твоей весовой категории считает тебя скучным? Особенно, если это не так? Ерунда. Это все было лишним», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Бобби Грин раскритиковал Царукяна: «Арман – ужасный боец, я засыпаю под его бои»

Грин рассказал о драке с командой Царукяна: «Эта сука подбежала ко мне, а я ударил одного из корешей»

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2 комментария
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Царукяна атакуэйшену научил его новый лучший друг Шакал.
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Грин и так странный
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