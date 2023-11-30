Президент лиги NAIZA о бое Жумабекова и Набиева: «Где бы не дрались наши жигиты, мы всегда будем болеть за них»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Hardcore FC Жуман Жумабеков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала о бое Жумана Жумабекова и Наби Набиева:

 «Жуман – экс-чемпион нашей лиги, выступает в нашей лиге с первого турнира. Конечно, мы будем болеть за него. Где бы не дрались наши жигиты, мы всегда будем болеть за них. Жуману, ты проведешь там бой, победишь и вернешься на NAIZA 55, где будешь комментировать турнир!»

Бой пройдет сегодня, 30 ноября. На кону титул чемпиона лиги Hardcore FC

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