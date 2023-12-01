Куат Хамитов бросил вызов Брандао

Бразилец Брандао в рамках лиги Hardcore выиграл раздельным решением судей у Мохаммеда Хейбати

После боя Куат Хамитов обратился к президенту лиги Анатолию Сульянову, предложив провести бой в бразильцем:

«Поздравляю, только что у вас появился главный бой вечера в Казахстане!»

Брандао ранее выступал в сильнейших лига мира, в том числе UFC и АСА. Свой последний бой он провел в Alash Pridе, проиграв техническим нокаутом Даутбеку Каршыга.

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