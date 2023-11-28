Чемпион Hardcore Ковалев может провести бой с Куатом Хамитовым в лиге URAL FC

Теги MMA Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Hardcore FC Ural FC Спорт Казахстана

Артем Лобанов, менеджер белорусского бойца среднего веса Владислава Ковалева по прозвищу «Белаз», прокомментировал подписание контракта с Ural FC и назвал ближайших соперников для Ковалева:

«Влад подписал с Ural FC контракт на шесть боев за полтора года. В основном он будет проводить поединки по ММА, но ряд противостояний пройдет по боксу в ММА-перчатках. Дебют состоится на турнире 9 декабря в Москве в поединке с бразильцем Велдоном де Оливейрой.

Также мы хотим организовать в Ural FC громкие поединки с Вячеславом Василевским, Куатом Хамитовым в Казахстане, Марифом Пираевым. По сравнению с последними боями Влада условия лучше, чем в Hardcore в три раза и в полтора раза лучше, чем они нам предлагали»

Ковалев является чемпионом лиги Hardcore в среднев весе.

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