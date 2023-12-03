Александр Красюк: «Усик может драться на высшем уровне еще три года, если позволит здоровье»

Теги Александр Красюк Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Менеджер Усика рассказал, когда боксер может закончить карьеру.

«Усику сейчас 36, и у него еще есть три года, чтобы выступать в лучшем виде. Единственная проблема, которая может быть, это здоровье. Если его тело все еще готово к боксу, то я не думаю, что он уйдет. Я веду дела Александра с его профессионального дебюта в 2013 году, и мы были очень близки в течение последних 10 лет. Он молод душой и никогда не думал об уходе из бокса.

Виталий Кличко уходил из спорта на четыре года, а затем вернулся и выиграл пояс WBC. Причина была не в деньгах, а в том, что он скучал по боксу. Он уже был политиком и бизнесменом, но так соскучился по этому чувству, что не мог поступить иначе. Несмотря на то, что ему за 50, он все еще тренируется», – заявил Александр Красюк.

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