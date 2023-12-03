Царукян после победы над Дариушем на UFC Fight Night 233 получил бонус за лучшее выступление вечера

Царукян получил бонус за лучшее выступление после победы над Дариушем.

В ночь на 3 декабря в Остине прошел турнир UFC Fight Night 233. В главном событии за минуту нокаутировал Бенеила Дариуша.

Царукян получил бонус за лучшее выступление вечера. Вместе с ним дополнительные $50 тысяч получат Джалин Тернер, Шон Брэди, Дастин Штольцфус, Миша Тейт, Коди Брандейдж, Драккар Клозе и Джаред Гуден.

Лучший бой вечера – Родолфо Беллато против Игоря Потери. Беллато победил нокаутом во втором раунде.

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