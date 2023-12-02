Глава WBO раскритиковал решение WBA ввести новую весовую категорию: «Иногда лекарство хуже болезни»

Теги WBA WBO бокс Бокс/MMA/UFC

В WBO раскритиковали решение WBA учредить новую весовую категорию.

«Друзья, иногда лекарство хуже болезни. 17 весовых – более чем достаточно. Крузеры – довольно безликий дивизион. Представьте себе второй крузервейт…

Изменения не всегда хороши. Часто, пытаясь что-то улучшить, мы вредим боксу», – написал в соцсетях глава WBO Пако Валькарсель.

WBA объявила о создании категории между первым тяжелым и тяжелым весом

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1 комментарий
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Да вы его уже уничтожили почти. С миллионом весовых,версий,поясов и чемпионов,которые не дерутся друг с другом.
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