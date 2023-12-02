Глава WBO раскритиковал решение WBA ввести новую весовую категорию: «Иногда лекарство хуже болезни»

В WBO раскритиковали решение WBA учредить новую весовую категорию.

«Друзья, иногда лекарство хуже болезни. 17 весовых – более чем достаточно. Крузеры – довольно безликий дивизион. Представьте себе второй крузервейт…

Изменения не всегда хороши. Часто, пытаясь что-то улучшить, мы вредим боксу», – написал в соцсетях глава WBO Пако Валькарсель.

WBA объявила о создании категории между первым тяжелым и тяжелым весом