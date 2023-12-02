Тарасов – о дружбе с Kizaru: «Когда ему нечего было жрать, давал деньги на поддержание образа рэпера»

Артем Тарасов рассказал, что финансово помогал рэперу Kizaru.

– Вы несколько лет дружили с рэпером Kizaru. Как познакомились?

– История с Kizaru случилась спонтанно. Мы подружились в интернете, я прилетел к нему в Барселону. Взял с собой друга, рэпера BlagoiBlago – он реально талантливый, но был без денег, решил помочь. В итоге я летал к Kizaru раз 15 за четыре года.

У него тогда была не такая хорошая ситуация, как сейчас, и я ему помогал. Хорошо общались, но потом он перебрал запрещенных веществ, вышел в твиттер и написал: «Все блогеры – дауны». Через минуту удалил, но интернет все помнит.

– Kizaru говорил, что перестал общаться с вами из-за рекламы букмекеров.

– При этом сам выпустил клип с главным скамером страны и прорекламировал букмекерскую компанию, которая запрещена в России! Я с ним реально близко общался, давал деньги, когда нечего было жрать. Когда нужно было поддерживать образ рэпера, покупать часы по 2-3 млн, я помогал.

– Kizaru был бедным, когда вы дружили?

– У него были какие-то заработки… За альбом он получил вроде ₽10 млн. А что это такое в Барселоне? Снять квартиру, туда-сюда. Он постоянно тратил, мог через месяц быть без денег. Помогал ему – присылал $200, €500-600, водил в магазины. Я к нему искренне относился, но вышло так, как вышло, – сказал боец поп-ММА Артем Тарасов.

2 декабря на «ВТБ Арене» он подерется с блогером Евгением Ершовым на турнире MMA Серия-75.

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