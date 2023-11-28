2 декабря в Москве состоится «ММА Серия-75: Все Звезды». В главном карде пройдет бой между Тарасовым и Ершовым

2 декабря в Москве состоится международный турнир «ММА Серия-75: Все Звезды», в рамках которого пройдет 10 поединков, включая три титульных боя.

В главном событии вечера встретятся представители тяжелого веса Сергей Дьяконов и Эдинальдо Новаэс. Поединок пройдет за платиновый пояс Победителя.

На турнире также состоится бой между российскими блогерами и Евгением Ершовым. Мероприятие пройдет на «ВТБ Арене».