Пауло Коста: «Если вы думаете, что в вашей стране есть проблемы, то вам следует пожить несколько лет в Бразилии»
Пауло Коста пожаловался на сложную жизнь в Бразилии.
«Если вы думаете, что в вашей стране есть проблемы, то вам следует пожить несколько лет в Бразилии», – написал в соцсетях боец UFC Пауло Коста.
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