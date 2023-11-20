Пауло Коста: «Если вы думаете, что в вашей стране есть проблемы, то вам следует пожить несколько лет в Бразилии»

Пауло Коста пожаловался на сложную жизнь в Бразилии.

«Если вы думаете, что в вашей стране есть проблемы, то вам следует пожить несколько лет в Бразилии», – написал в соцсетях боец UFC Пауло Коста.

Коста вновь вызвал Чимаева: «Подайте мне чеченца на ужин в январе»

Коста считает, что Чимаев не заслужил титульник в среднем весе: «Когда так продвигают чемпиона, то это нормально, но Хамзат – никто»