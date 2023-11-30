Официально: Долидзе подерется с Имавовым 4 февраля

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роман Долидзе Марвин Веттори Шон Стрикленд Нассурдин Имавов Бокс/MMA/UFC

Роман Долидзе подерется с Нассурдином Имавовым в феврале-2024.

Поединок пройдет в ночь на 4 февраля на турнире UFC Fight Night 240. Место проведения турнира пока неизвестно.

Долидзе последний раз дрался в марте-2023, когда проиграл Марвину Веттори единогласным решением судей.

Имавов в 2023 году дрался дважды: проиграл Шону Стрикленду, а поединок с Кристом Кертисом признали несостоявшимся.

Долидзе ищет соперника после вылета Каннонира: «Коста, Уиттакер, Чимаев? Или все обещания всех размазать так и останутся словами?»

Долидзе вызвал Чимаева на бой: «Хамзат, я думаю, это знак!»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий