Официально: Долидзе подерется с Имавовым 4 февраля
Роман Долидзе подерется с Нассурдином Имавовым в феврале-2024.
Поединок пройдет в ночь на 4 февраля на турнире UFC Fight Night 240. Место проведения турнира пока неизвестно.
Долидзе последний раз дрался в марте-2023, когда проиграл Марвину Веттори единогласным решением судей.
Имавов в 2023 году дрался дважды: проиграл Шону Стрикленду, а поединок с Кристом Кертисом признали несостоявшимся.
Долидзе ищет соперника после вылета Каннонира: «Коста, Уиттакер, Чимаев? Или все обещания всех размазать так и останутся словами?»