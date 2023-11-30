Официально: Долидзе подерется с Имавовым 4 февраля

Роман Долидзе подерется с Нассурдином Имавовым в феврале-2024.

Поединок пройдет в ночь на 4 февраля на турнире UFC Fight Night 240. Место проведения турнира пока неизвестно.

Долидзе последний раз дрался в марте-2023, когда проиграл единогласным решением судей.

Имавов в 2023 году дрался дважды: проиграл , а поединок с Кристом Кертисом признали несостоявшимся.

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