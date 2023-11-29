Майкл Пейдж может дебютировать в UFC в январе-2024 (Full Send)

Майкл Пейдж может провести первый бой в UFC на турнире UFC 297.

Об этом стало известно в новом выпуске подкаста Full Send, гостем которого стал президент UFC Дана Уайт.

Бой Майкла Пейджа и находится в разработке: поединок может пополнить главный кард турнира UFC 297, который пройдет в ночь на 21 января в Торонто (Канада).

Пейдж – бывший полусредневес Bellator с рекордом 21-2 в профессиональных ММА.

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