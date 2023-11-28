Майкл Пейдж – о переговорах с UFC: «Мы флиртуем»

Майкл Пейдж рассказал о ходе переговоров с UFC.

«Как бы я хотел сказать, что мы пришли к соглашению. Но, по правде говоря, до этого еще далеко. Есть еще несколько препятствий, которые необходимо преодолеть. Но, как я уже сказал, мы флиртуем.

В есть много бойцов, с которыми можно провести интересные бои», – заявил бывший боец Bellator Майкл Пейдж.

Пейджу 36 лет. В последний раз он дрался в марте, когда нокаутировал Гойти Ямаучи в первом раунде. На его счету 21 победа (16 – досрочно) и два поражения.

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