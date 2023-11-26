Конор Макгрегор: «Эдди Хирн – первоклассный промоутер. Он устроил потрясающее турне Кэти Тэйлор!»

Конор Макгрегор похвалил Эдди Хирна за работу с Кэти Тэйлор.

«Какой же классный промоутер Эдди Хирн! Первоклассный профессионал! Честь этому мужику! Путешествие по всему миру, в которое он взял Кэти Тэйлор, где было мега-событие за мега-событием, можно считать одним из лучших в истории профессионального бокса!

Тэйлор – GOAT. Двукратная абсолютная чемпионка мира. Олимпийская чемпионка. Она получает то, что хочет. Никто еще со времен Мохаммеда Али не делал подобного», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Прошедшей ночью ирландская боксерша Кэти Тейлор стала абсолютной чемпионкой мира по боксу во первом полусреднем весе, победив судейским большинством Шантель Кэмерон.

Конор Макгрегор – о бое Усика и Фьюри: «У Александра нет мощи Нганну»

Александр Усик: «Хотел бы я тоже подраться с бойцом ММА? А почему нет? Эй, Конор, ты где?»