Конор Макгрегор: «Эдди Хирн – первоклассный промоутер. Он устроил потрясающее турне Кэти Тэйлор!»

Теги UFC MMA Кэти Тэйлор Конор Макгрегор бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор похвалил Эдди Хирна за работу с Кэти Тэйлор.

«Какой же классный промоутер Эдди Хирн! Первоклассный профессионал! Честь этому мужику! Путешествие по всему миру, в которое он взял Кэти Тэйлор, где было мега-событие за мега-событием, можно считать одним из лучших в истории профессионального бокса!

Тэйлор – GOAT. Двукратная абсолютная чемпионка мира. Олимпийская чемпионка. Она получает то, что хочет. Никто еще со времен Мохаммеда Али не делал подобного», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Прошедшей ночью ирландская боксерша Кэти Тейлор стала абсолютной чемпионкой мира по боксу во первом полусреднем весе, победив судейским большинством Шантель Кэмерон.

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