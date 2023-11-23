Асылжан Бакытжанулы проведет поединок с экс-бойцом UFC и PFL

Казахстанец Асылжан «Сак» Бакытжанулы проведет бой с Максимом Гришиным.

Гришин последние годы выступал в американских лигах PFL и UFC.

Асылжан за последний год провел бои на голых кулаках, кикбоксинге и ММА в RCC, а также в UAE Warriors

Бой состоится 15 декабря.

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