Давид Бенавидес досрочно победил Деметриуса Андраде

В Лас-Вегасе состоялся поединок за пояс временного чемпиона по версии WBC во втором среднем весе между и .

Бенавидес победил, когда угол Андраде отказался от продолжения боя после шестого раунда. Он идет на рекорде 28-0.

Вечер бокса в Лас-Вегасе: Давид Бенавидес победил Деметриуса Андраде, Хосе Бенавидес проиграл Джермаллу Чарло

Один получил титульник после огнестрела, второй – потерял пояс из-за кокаина. Братья Бенавидес вас удивят