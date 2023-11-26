Давид Бенавидес досрочно победил Деметриуса Андраде

Теги Деметриус Андраде бокс Давид Бенавидес Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе состоялся поединок за пояс временного чемпиона по версии WBC во втором среднем весе между Давидом Бенавидесом и Деметриусом Андраде.

Бенавидес победил, когда угол Андраде отказался от продолжения боя после шестого раунда. Он идет на рекорде 28-0.

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3 комментария

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Костя Петров
Андрэйда в хорошее время подобрали, безопасный был вариант. Боксер без жесткого удара, то есть нечем остановить прущего как танк Бенавидеса, с простоем, возраст, то есть скорость уже не будет как у боксера до 30-ти, обучен, да неудобный, вроде как, стоит посмотреть с кем бился не одного топа в копилки, Мартиросян явно им не является, якобы избегаемый топами, просто думаю не интересен был, не продаваем, единственное скальп с 0 в графе поражений.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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