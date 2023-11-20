Амир Хан: «Пакьяо – единственный соперник, ради которого я вернусь на ринг. Хочу подраться с легендой»

Амир Хан заявил о желании провести поединок с Мэнни Пакьяо.

«Если бы я дрался с Мэнни Пакьяо, то думаю, что это был бы блестящий бой. Это тот боец, на которого я всегда равнялся. Мы тренировались вместе, поэтому хорошо друг друга знаем.

Сейчас хорошее время для нас обоих. Это единственный бой, который вернет меня на ринг. Хотелось бы подраться с легендой. Люди получают удовольствие, наблюдая за моими боями, поэтому я должен продолжать выступать. Так я и стал народным бойцом.

Это удивительное чувство, когда ты выходишь на ринг и слышишь, как трибуны выкрикивают твое имя. Идут мурашки по коже. Ты чертовски нервничаешь. Иногда я думаю, что мне следовало выбрать другой вид спорта», – заявил экс-чемпион мира по боксу Амир Хан.

Кто эпично возвращался в бокс до Пакьяо?

Мэнни Пакьяо: «Я подерусь в Японии в декабре. Ведутся переговоры с Мейвезером»