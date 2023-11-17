«Это будет достойно благословения». Стерлинг намекнул на бой с Холлоуэем

Алджамейн Стерлинг намекнул на поединок с Максом Холлоуэем.

«Когда я вернусь в октагон? В марте. Это будет достойно благословения», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в легчайшем весе .

«Благословенный» – прозвище . В последний раз он дрался в августе, когда нокаутировал Корейского Зомби в третьем раунде.

Стерлинг в августе досрочно проиграл Шону О’Мэлли. Титульный поединок прошел в главном событии UFC 292.

Холлоуэй пропустил 2000+ ударов – больше всех в UFC. Ходили слухи об инсульте, но он ни разу не падал в нокаут

Стерлинг уверен, что может побить Холлоуэя: «Кормье считает, что мне не стоит этого делать, но вы не знаете, на что способен здоровяк-Алджо»