«Это будет достойно благословения». Стерлинг намекнул на бой с Холлоуэем
Алджамейн Стерлинг намекнул на поединок с Максом Холлоуэем.
«Когда я вернусь в октагон? В марте. Это будет достойно благословения», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.
«Благословенный» – прозвище Макса Холлоуэя. В последний раз он дрался в августе, когда нокаутировал Корейского Зомби в третьем раунде.
Стерлинг в августе досрочно проиграл Шону О’Мэлли. Титульный поединок прошел в главном событии UFC 292.
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