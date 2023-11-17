«Это будет достойно благословения». Стерлинг намекнул на бой с Холлоуэем

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг намекнул на поединок с Максом Холлоуэем.

«Когда я вернусь в октагон? В марте. Это будет достойно благословения», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

«Благословенный» – прозвище Макса Холлоуэя. В последний раз он дрался в августе, когда нокаутировал Корейского Зомби в третьем раунде.

Стерлинг в августе досрочно проиграл Шону О’Мэлли. Титульный поединок прошел в главном событии UFC 292.

Холлоуэй пропустил 2000+ ударов – больше всех в UFC. Ходили слухи об инсульте, но он ни разу не падал в нокаут

Стерлинг уверен, что может побить Холлоуэя: «Кормье считает, что мне не стоит этого делать, но вы не знаете, на что способен здоровяк-Алджо»

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1 комментарий

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Давид Гур
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Давид Гур
Ответ Давид Гур
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почему нельзя удалить коммент🤨
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