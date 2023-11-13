Павлович удалил фразу о желании взять реванш у Аспиналла

Сергей Павлович удалил в соцсетях фразу о желании взять реванш у Аспиналла.

Вчера Павлович написал в своем телеграм-канале, что его цель – взять реванш у Аспиналла. Сейчас этих слов в обращении российского бойца нет.

Напомним, что Павлович проиграл Аспиналлу нокаутом в первом раунде в бою за временный титул тяжелого веса UFC.

Аспиналл – о реванше с Павловичем: «Это произойдет. Поверьте мне – он нокаутирует всех, с кем будет драться в дивизионе»

«Точность и сила могут срубить дерево». Нокаут Павловича – восхищение уровнем Аспиналла