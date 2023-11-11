Вадим Немков: «Пусть Павлович победит так, чтобы все его считали настоящим чемпионом, а не временным»

Вадим Немков поделился ожиданиями от поединка Сергея Павловича и Тома Аспиналла.

«Ожидаю красивого боя и победы от Сергея. Хотелось бы, чтобы он выиграл досрочно, нокаутом, и стал временным чемпионом, так как это бой за временный титул.

Но хочу, чтобы одержал такую победу, чтобы все его считали настоящим чемпионом. Ну и потом, чтобы выиграл и в бою за настоящий титул», – сказал экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе .

Поединок между Павловичем и состоится в ночь на 12 ноября в соглавном событии UFC 295.

Единственное поражение в карьере Павловича – от легенды MMA. Кажется, виновата акклиматизация

Сергей Павлович точно станет вашим любимым бойцом. Вот четыре причины