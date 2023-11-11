Вадим Немков: «Пусть Павлович победит так, чтобы все его считали настоящим чемпионом, а не временным»
Вадим Немков поделился ожиданиями от поединка Сергея Павловича и Тома Аспиналла.
«Ожидаю красивого боя и победы от Сергея. Хотелось бы, чтобы он выиграл досрочно, нокаутом, и стал временным чемпионом, так как это бой за временный титул.
Но хочу, чтобы Павлович одержал такую победу, чтобы все его считали настоящим чемпионом. Ну и потом, чтобы выиграл и в бою за настоящий титул», – сказал экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.
Поединок между Павловичем и Аспиналлом состоится в ночь на 12 ноября в соглавном событии UFC 295.
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