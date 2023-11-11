Финальная битва взглядов Прохазки и Перейры перед UFC 295

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Иржи Прохазка Алекс Перейра UFC 295 Перейра - Прохазка Бокс/MMA/UFC

Иржи Прохазка и Алекс Перейра провели финальную битву взглядов перед UFC 295.

В Нью-Йорке в ночь на 12 ноября пройдет турнир UFC 295, в главном событии которого состоится поединок за вакантный титул в полутяжелом весе между бывшим чемпионом Иржи Прохазкой и бывшим чемпионом в среднем весе Алексом Перейрой.

 

После церемонии взвешивания бойцы устроили финальную битву взглядов.

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1 комментарий

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AshAsh
Иржи вырубит его в первом раунде, увы, Алекс давно и глубоко пробит
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