Финальная битва взглядов Прохазки и Перейры перед UFC 295
Иржи Прохазка и Алекс Перейра провели финальную битву взглядов перед UFC 295.
В Нью-Йорке в ночь на 12 ноября пройдет турнир UFC 295, в главном событии которого состоится поединок за вакантный титул в полутяжелом весе между бывшим чемпионом Иржи Прохазкой и бывшим чемпионом в среднем весе Алексом Перейрой.
После церемонии взвешивания бойцы устроили финальную битву взглядов.
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