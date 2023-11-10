Взвешивание UFC 295: Борщев легче Садыхова, Павлович – Аспинал и Прохазка – Перейра

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В Нью-Йорке в ночь на 12 ноября состоится турнир UFC 295, в главном событии которого пройдет титульник в полутяжелом весе между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой.

В соглавном бою вечера Сергей Павлович и Том Аспиналл подерутся за временный пояс в тяжелом весе.

За сутки до турнира бойцы прошли процедуру взвешивания:

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