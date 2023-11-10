Взвешивание UFC 295: Борщев легче Садыхова, Павлович – Аспинал и Прохазка – Перейра
В Нью-Йорке в ночь на 12 ноября состоится турнир UFC 295, в главном событии которого пройдет титульник в полутяжелом весе между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой.
В соглавном бою вечера Сергей Павлович и Том Аспиналл подерутся за временный пояс в тяжелом весе.
За сутки до турнира бойцы прошли процедуру взвешивания:
- Иржи Прохазка ( кг) – Алекс Перейра ( кг);
- Сергей Павлович ( кг) – Том Аспиналл ( кг);
- Маккензи Дерн ( кг) – Джессика Андраде (52,62 кг);
- Мэтт Фревола (70,58 кг) – Бенуа Сен-Дени ( кг);
- Пэт Сабатини (66,13 кг) – Диего Лопес (65,95 кг);
- Назим Садыхов (70,58 кг) – Вячеслав Борщев (70,22 кг).
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