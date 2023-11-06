Менеджер Анкалаева: «На этой неделе UFC объявит повторный бой с Уокером»

Менеджер Анкалаева заявил, что UFC устроит повторный бой с Джонни Уокером.

«Уже на неделе будет объявлено о новом поединке. Он пройдет в конце этого или начале следующего года», – заявил менеджер Ризван Магомедов.

Напомним, что поединок Уокера и Анклава на UFC 295 признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом от россиянина.

Уокер ответил Анкалаеву: «Я – клоун? Или ты – читер, который обосрался и бьет запрещенные удары?»

Анкалаев оскорбил Уокера: «Готовился к бою с воином, но он оказался клоуном»