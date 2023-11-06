Менеджер Анкалаева: «На этой неделе UFC объявит повторный бой с Уокером»

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Джонни Уокер Бокс/MMA/UFC

Менеджер Анкалаева заявил, что UFC устроит повторный бой с Джонни Уокером.

«Уже на неделе будет объявлено о новом поединке. Он пройдет в конце этого или начале следующего года», – заявил менеджер Ризван Магомедов.

Напомним, что поединок Уокера и Анклава на UFC 295 признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом от россиянина.

Уокер ответил Анкалаеву: «Я – клоун? Или ты – читер, который обосрался и бьет запрещенные удары?»

Анкалаев оскорбил Уокера: «Готовился к бою с воином, но он оказался клоуном»

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8 комментариев

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Dart_Yoda
Ответ Serik86
Анклава❓
Да, бой на Дантуине
+3
0
+3
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Maxim Bykadorov
Анкалаев, видимо, после событий в Палестине решил поддержать Газу и стал Анклавом
+2
0
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Juninho P.
надеюсь Магомед разнесет этого клоуна
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Serik86
Анклава❓
0
0
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Арни Терминатор
23 декабря было хорошо.
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