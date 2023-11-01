UFC планирует организовать реванш между Анкалаевым и Уокером до конца года (ТАСС)

Второй бой между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером может пройти в этом году.

Об этом рассказал источник в команде бразильского бойца.

«Мы считаем, что бой сорвался из-за нарушения правил со стороны . Так или иначе сейчас идут переговоры. Планируется, что бой может пройти до конца года», – сообщил источник агентства.

Напомним, что первый поединок прошел в главном карде UFC 294. Бой был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны Анкалаева.

Анкалаев оскорбил Уокера: «Готовился к бою с воином, но он оказался клоуном»

Уокер ответил Анкалаеву: «Я – клоун? Или ты – читер, который обосрался и бьет запрещенные удары?»