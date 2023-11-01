UFC планирует организовать реванш между Анкалаевым и Уокером до конца года (ТАСС)

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Джонни Уокер Бокс/MMA/UFC

Второй бой между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером может пройти в этом году.

Об этом ТАСС рассказал источник в команде бразильского бойца.

«Мы считаем, что бой сорвался из-за нарушения правил со стороны Анкалаева. Так или иначе сейчас идут переговоры. Планируется, что бой может пройти до конца года», – сообщил источник агентства.

Напомним, что первый поединок прошел в главном карде UFC 294. Бой был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны Анкалаева.

Анкалаев оскорбил Уокера: «Готовился к бою с воином, но он оказался клоуном»

Уокер ответил Анкалаеву: «Я – клоун? Или ты – читер, который обосрался и бьет запрещенные удары?»

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3 комментария

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serdar cherkezov
у анкалаева одни реванши,))реванш с куцелабой, теперь может с уокером, потом может с блаховичем.
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serdar cherkezov
кто-нибудь знает, как бойцам оплачивают в случае no contest?
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Арни Терминатор
планируют?назначили и все делов то.
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