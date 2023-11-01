UFC планирует организовать реванш между Анкалаевым и Уокером до конца года (ТАСС)
Второй бой между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером может пройти в этом году.
Об этом ТАСС рассказал источник в команде бразильского бойца.
«Мы считаем, что бой сорвался из-за нарушения правил со стороны Анкалаева. Так или иначе сейчас идут переговоры. Планируется, что бой может пройти до конца года», – сообщил источник агентства.
Напомним, что первый поединок прошел в главном карде UFC 294. Бой был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны Анкалаева.
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