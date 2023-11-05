Сергей Павлович: «Не вижу смысла в американском паспорте. Лучше визу на 30 лет»

Сергей Павлович заявил, что не планирует получать американский паспорт.

«Нет, я не вижу в этом смысла. Лучше визу на 30 лет, чтобы можно было ездить и не напрягаться. Дом есть дом, кто бы что ни говорил. Когда твой кругозор расширяется, ты понимаешь, что есть место, куда тебя тянет.

Такого разговора ни разу не было. Даже не поднималась эта тема. Сильно соскучился, хочется уже землицы русской взять в руку», – заявил боец UFC Сергей Павлович.

Напомним, в ночь на 12 ноября Сергей Павлович и Том Аспиналл подерутся за временный титул в соглавном событии UFC 295.

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