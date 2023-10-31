Кикбоксер Аскеров: «Куда Земля завернула, раз Мурад Легенда стал идолом, а Хасбик учит религии?»

Джабар Аскеров осудил популярность Мурада Легенды и Хасбика.

«Народ деградирует. Посмотрите, кто становится героями. Не хочу сейчас ничего плохого сказать, но есть Хасбулла, дай Бог ему крепкого здоровья и успехов в жизни, но...

Что произошло, раз героями и идолами для людей стали люди из поп-ММА вроде , которые бьют нежданчики и честь задевают?

Они учат людей, трактуют, как тебе жить. Например, как Хасбулла: «Ты не так делаешь, ты чего так говоришь». Он учит людей религии иногда. Что?! Где, как, почему такое произошло?

Это для меня остается вопросом, я стараюсь защитить от этого себя, свою семью. Я не знаю, почему Хасбулла популярен.

Дай Бог ему здоровья, клянусь Господом, желаю ему блага, достатка, но, получив все это, он должен слышать от своего окружения: «Эй, братишка, не перебарщивай. Получил свое – успокойся», – сказал кикбоксер .

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