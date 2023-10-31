Кикбоксер Аскеров: «Куда Земля завернула, раз Мурад Легенда стал идолом, а Хасбик учит религии?»

Теги Джабар Аскеров Хасбик Мурад Легенда Бокс/MMA/UFC

Джабар Аскеров осудил популярность Мурада Легенды и Хасбика.

«Народ деградирует. Посмотрите, кто становится героями. Не хочу сейчас ничего плохого сказать, но есть Хасбулла, дай Бог ему крепкого здоровья и успехов в жизни, но...

Что произошло, раз героями и идолами для людей стали люди из поп-ММА вроде Мурада Легенды, которые бьют нежданчики и честь задевают?

Они учат людей, трактуют, как тебе жить. Например, как Хасбулла: «Ты не так делаешь, ты чего так говоришь». Он учит людей религии иногда. Что?! Где, как, почему такое произошло?

Это для меня остается вопросом, я стараюсь защитить от этого себя, свою семью. Я не знаю, почему Хасбулла популярен.

Дай Бог ему здоровья, клянусь Господом, желаю ему блага, достатка, но, получив все это, он должен слышать от своего окружения: «Эй, братишка, не перебарщивай. Получил свое – успокойся», – сказал кикбоксер Джабар Аскеров.

Подписчик пожаловался на Хасбика в Генпрокуратуру за посты о евреях, блогера проверят на экстремизм (Mash)

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11 комментариев

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каток Третьяка
+100500... тоже не знаю кто такой хасбик и чем он интресен кому-то, что даже ему доверяют стать лицом UFC....
+21
-1
+20
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Декларация
Слава Богу...все таки ещё остались адекватные спортсмены. Удивлен...приятно удивлен
+15
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+15
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Эмран Ибрагимов
Да какие они герои ..смешно
+4
0
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Хабиб как всегда в такой ситуации молчит и ждёт куда ветер подует
+3
0
+3
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Джони Му
Всегда приятно читать и слушать Джабара.
+2
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Лютый альбинос
Джабар в своё время был лютым топищем мирового кикбоксинга.
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Сергей из Харькова
Ответ Нету Нету
сколько видео детей трупов под завалами, видео камеры момент удара ВВС Израиля, а ХАМАС показывает как отпускает заложников женщины и говорит вот мы не звери в отличие от Израиля, лично я не видел как ХАМАС убил детей женщин Израиля, почему вы ищете оправдание Израиля??? их (Евреев)вся история гнали в все страны Европе Российской империи и тд. вроде История всем известно, даже сказал бы популярен их История, откуда такая поддержка Израилю???
Сразу видно, ответ от 100 бальника по ЕГЭ с Кавказа ))
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Рашпель793
Всё по факту сказал.
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Andrey Happy
Красава.🤝 Актуально и Здраво.
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Нету Нету
Ответ Сергей из Харькова
Сразу видно, ответ от 100 бальника по ЕГЭ с Кавказа ))
суть понятна
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