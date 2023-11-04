Хасиев – о бое Чимаева с Усманом: «Худший бой среди тех, что я видел на турнире»

Теги UFC MMA ACA Камару Усман Хамзат Чимаев Майрбек Хасиев Бокс/MMA/UFC

Майрбек Хасиев раскритиковал выступление Хамзата Чимаева на UFC 294.

«Среди всех боев, которые я видел, чимаевский был самый худший, однозначно. Первый раунд был хороший, остальные были слабые. Вы все этот бой видели. Это объективно.

Но, опять-таки, мы можем с другой стороны посмотреть. Каждый человек старается выиграть бой, а не думать о том, будет он лучшим, или нет», – сказал основатель ACA Майрбек Хасиев.

Напомним, Хамзат Чимаев победил Камару Усмана решением большинства судей на UFC 294.

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3 комментария

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jmkc6z5z9t
В реванше Усман нокаутирует Чимаева
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Brigande
Ответ sanek maloi
Не ожидал таких слов от Хасиева.) Мужик, только потом могут понизить в должности из за няньки Чимаева.( АСВ не смогли удержать, теперь вы стали АСА, но вы все равно присуждали победу "своим". Петруху в наглую засудили в первом бою с Магомедовым, зрители все видели вживую. Вашу сущность не скрыть все равно, как бы не старались.(
Магомедов не свой для них )
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