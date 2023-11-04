Хасиев – о бое Чимаева с Усманом: «Худший бой среди тех, что я видел на турнире»
Майрбек Хасиев раскритиковал выступление Хамзата Чимаева на UFC 294.
«Среди всех боев, которые я видел, чимаевский был самый худший, однозначно. Первый раунд был хороший, остальные были слабые. Вы все этот бой видели. Это объективно.
Но, опять-таки, мы можем с другой стороны посмотреть. Каждый человек старается выиграть бой, а не думать о том, будет он лучшим, или нет», – сказал основатель ACA Майрбек Хасиев.
Напомним, Хамзат Чимаев победил Камару Усмана решением большинства судей на UFC 294.
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