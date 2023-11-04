Менеджер анонсировал реванш Ивана Емельяненко и Юрия Рябого: «Их бой был интереснее, чем поединок Фьюри и Нганну»

Теги Иван Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Иван Емельяненко проведет реванш с Юрием Рябым в 2024 году.

«Бой Вани и Рябого наделал много шума и оставил определенные вопросы после его исхода. И было принято решение провести реванш в феврале, эта встреча может стать частью нового Гран-при. И тогда окончательно будут закрыты все вопросы.

Да и если бы Ваня выиграл убедительнее, шли бы разговоры о травме руки Рябого. Если все будет хорошо, ребята проведут реванш и закроют все вопросы по этому противостоянию. Хотя почему бы не исключать и трилогию.

На мой взгляд, поединок Емельяненко и Рябого был точно интереснее встречи Чурчаева и Пахана, да и интереснее боя Фьюри и Нганну. До проведения реванша у Вани запланирован еще один бой в декабре», – сказал менеджер Ивана Емельяненко Никита Бурчак.

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6 комментариев

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Большой Сэми
Я бы сказал даже бои пикового Али не было настолько интересны
+3
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+3
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sanek maloi
Хрюнов и фамилия подходящая для отмыва денег в нашей реальности(((
+1
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eyshon
Жаль
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David Rigert
безсомненно иньереснее.
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Дэннис Молинарев
С таким менеджером далеко пойдет :)
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Мага осторожный
Надеюсь Емелю младшего опять кошка поцарапает
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