Менеджер Емельяненко – о победе Ивана над Рябым: «Думаю, поднимут руку Юрия, он выглядел активнее»

Менеджер Ивана Емельяненко рассказал о победе над Юрием Рябым.

«Несогласие людей с решением судей я могу понять. Признаюсь, в моменте объявления решения, а конкретнее – в тот момент, когда стало известно, что решение раздельное…

Думал, что поднимут руку Рябому. Он выглядел активнее, но и я никак не могу сказать, что прям явно проиграл.

Кстати, у меня было нечто подобное в поединке между Святославом Коваленко и Александром Емельяненко. Я был уверен в победе Саши, но решение было другим.

Скажу так, что в бою Ивана и Рябого ни у кого не было явного преимущества», – сказал менеджер Ивана Емельяненко Никита Бурчак.

Иван Емельяненко победил Юрия Рябого на «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

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